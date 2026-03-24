A pas perdus sur les rives de la Leyre Relais nature Le Teich

A pas perdus sur les rives de la Leyre

Relais nature Avenue de la Côte d’Argent Le Teich Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-21 2026-05-28 2026-06-04 2026-06-11 2026-06-18 2026-06-25 2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

Partez à l’aventure lors de cette balade de 5 km, idéale pour les familles, sans repères ni fléchage, où vous serez guidés par Jean raconteur de Pays . Avec lui, découvrez le Bassin d’Arcachon comme jamais auparavant, car il le connaît par cœur et l’aime profondément.

La Leyre, surnommée la petite Amazone , serpente à travers la forêt landaise avant de se jeter dans le Bassin. Ses rives offrent un milieu naturel d’exception, où vous serez immergés au cœur d’une forêt luxuriante, riche en flore sauvage et variée.

Au fil de votre promenade, vous emprunterez un sentier historique, autrefois parcouru par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Profitez d’une pause pour écouter Jean vous narrer les histoires et les mystères qui entourent ce chemin emblématique.

Venez vivre une expérience unique, alliant nature, culture et convivialité, au cœur d’un paysage enchanteur. .

Relais nature Avenue de la Côte d’Argent Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 80 46 leteichtourisme@agglo-cobas.fr

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English : A pas perdus sur les rives de la Leyre

L’événement A pas perdus sur les rives de la Leyre Le Teich a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Le Teich