A (PÈRE) PÉTUITÉ STUDIO 55 Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

A (PÈRE) PÉTUITÉ

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-21

Et si un jour on sonnait chez vous en disant

Surprise… J’te présente ton enfant !

Comment réagiriez-vous ?

À travers une galerie de personnages aussi drôles qu’attachants, cette comédie aborde avec humour le thème de la paternité non désirée, des papas malgré eux, et de ces enfants surprises qui s’interrogeront peut-être un jour sur les circonstances atypiques de leur naissance.

Un sujet sensible traité avec beaucoup de dérision, où le rire devient le meilleur moyen de parler de ces situations délicates. 26 .

STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

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English :

What if one day someone rang your doorbell and said:

%AB Surprise! Let me introduce you to your child! %BB

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L’événement A (PÈRE) PÉTUITÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE