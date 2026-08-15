A (PÈRE) PÉTUITÉ STUDIO 55 Toulouse
samedi 21 novembre 2026 · STUDIO 55 · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
A (PÈRE) PÉTUITÉ
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 26 – 26 – EUR
26
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21 22:00:00
Date(s) :
2026-11-21
Et si un jour on sonnait chez vous en disant
Surprise… J’te présente ton enfant !
Comment réagiriez-vous ?
À travers une galerie de personnages aussi drôles qu’attachants, cette comédie aborde avec humour le thème de la paternité non désirée, des papas malgré eux, et de ces enfants surprises qui s’interrogeront peut-être un jour sur les circonstances atypiques de leur naissance.
Un sujet sensible traité avec beaucoup de dérision, où le rire devient le meilleur moyen de parler de ces situations délicates. 26 .
STUDIO 55 55 Avenue Louis Breguet Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What if one day someone rang your doorbell and said:
%AB Surprise! Let me introduce you to your child! %BB
How would you react?
L’événement A (PÈRE) PÉTUITÉ Toulouse a été mis à jour le 2026-08-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Toulouse (Haute-Garonne)
- SHAHZEN (HALLE NIGHT LONG) LA HALLE DE LA MACHINE Toulouse 15 août 2026
- VIVALDI, LES QUATRE SAISONS EGLISE SAINT AUBIN Toulouse 15 août 2026
- No hard feelings – Le Monde est à nous, Le Cratère – Toulouse, Toulouse 16 août 2026
- EN FAMILLE: TRÉSORS D’APOTHICAIRE MUSÉE PAUL DUPUY Toulouse 17 août 2026
- BAL MEXICAIN LA CAVE POÉSIE Toulouse 17 août 2026