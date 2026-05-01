Mulhouse

À petits pas avec le Ballet

38 passage du Théatre Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 14:30:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Quelques artistes du Ballet présentent un extrait de leur spectacle actuel avant de proposer aux jeunes participants une rencontre et un atelier ludique. Un moment de découverte et d’échange unique, au plus près des danseurs et de leur art.

De 7 à 12 ans, pour les enfants sans leurs parents. Réservation obligatoire par mail. .

38 passage du Théatre Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 94 10

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English :

L’événement À petits pas avec le Ballet Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace