À petits pas avec le Ballet Mulhouse
À petits pas avec le Ballet Mulhouse mercredi 27 mai 2026.
Mulhouse
À petits pas avec le Ballet
38 passage du Théatre Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-27 14:30:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Quelques artistes du Ballet présentent un extrait de leur spectacle actuel avant de proposer aux jeunes participants une rencontre et un atelier ludique. Un moment de découverte et d’échange unique, au plus près des danseurs et de leur art.
De 7 à 12 ans, pour les enfants sans leurs parents. Réservation obligatoire par mail. .
38 passage du Théatre Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 94 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement À petits pas avec le Ballet Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
À voir aussi à Mulhouse (Haut-Rhin)
- Exposition une scène pour des histoires Mulhouse 13 mai 2026
- Foire de Mulhouse Mulhouse 14 mai 2026
- Visite guidée Des premières manufactures à l’essor industriel Mulhouse 15 mai 2026
- Hopla Nature Mulhouse 16 mai 2026
- Cabines expériences à la Cité du Train Mulhouse 17 mai 2026