À qui la faute ? Salle Paul Fort Nantes
samedi 21 novembre 2026 · Salle Paul Fort · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:30 –
Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie à partir du 14 septembre 2026 sur https://www.samedisnantais.fr/billetterie Billetterie sur place avant la représentation (dans la limite des places disponibles) Tout public
Pièce de et mise en scène par Didier Caron Au collège, Félix Roguier harcèle son ancienne petite amie Bertheline Flamand. Les parents des deux jeunes se rencontrent dans un bar de quartier, Le Café des Amis, pour tenter de régler ce litige avec civisme et intelligence.Les couples semblent soucieux de faire preuve de tolérance et de modération : normal quand on est adulte.Le calme du début ne sera plus qu’un lointain souvenir ! L’affaire des deux adolescents va servir de grand déballage aux parents prétendument ouverts d’esprit mais tout aussi vifs que leurs progénitures ! Avec Sandrine Quétier, Manuel Gélin, Juliette Meyniac, Christian Vadim
Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
https://www.samedisnantais.fr/
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