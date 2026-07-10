À qui la faute ? Salle Paul Fort Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-21 20:30 –

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie à partir du 14 septembre 2026 sur https://www.samedisnantais.fr/billetterie Billetterie sur place avant la représentation (dans la limite des places disponibles) Tout public

Pièce de et mise en scène par Didier Caron Au collège, Félix Roguier harcèle son ancienne petite amie Bertheline Flamand. Les parents des deux jeunes se rencontrent dans un bar de quartier, Le Café des Amis, pour tenter de régler ce litige avec civisme et intelligence.Les couples semblent soucieux de faire preuve de tolérance et de modération : normal quand on est adulte.Le calme du début ne sera plus qu’un lointain souvenir ! L’affaire des deux adolescents va servir de grand déballage aux parents prétendument ouverts d’esprit mais tout aussi vifs que leurs progénitures ! Avec Sandrine Quétier, Manuel Gélin, Juliette Meyniac, Christian Vadim

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

https://www.samedisnantais.fr/



Afficher la carte du lieu Salle Paul Fort et trouvez le meilleur itinéraire

