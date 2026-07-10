Le Grand Blottereau à travers les cinq continents Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 10:00 – 11:30

Gratuit : non Tout public

Partez pour un véritable voyage au cœur des cinq continents. Déambulez à travers les différents jardins : la rocaille Méditerranéenne avec son champ de lavande, le jardin coréen et son pavillon, le bayou américain et ses emblématiques cyprès chauves.???? Visite proposée par Mathilde Menand, animatrice nature.

Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes 44305

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