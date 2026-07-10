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Le Grand Blottereau à travers les cinq continents Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes
mardi 4 août 2026 · Orangerie du Parc du Grand Blottereau · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 10:00 – 11:30
Gratuit : non Tout public
Partez pour un véritable voyage au cœur des cinq continents. Déambulez à travers les différents jardins : la rocaille Méditerranéenne avec son champ de lavande, le jardin coréen et son pavillon, le bayou américain et ses emblématiques cyprès chauves.???? Visite proposée par Mathilde Menand, animatrice nature.
Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes 44305
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