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Le Grand Blottereau à travers les cinq continents Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes

mardi 4 août 2026 · Orangerie du Parc du Grand Blottereau · Nantes

Le Grand Blottereau à travers les cinq continents Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 4 août 2026
Fin
mardi 4 août 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Orangerie du Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau Nantes
Ville
44305 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-04 10:00 – 11:30
Gratuit : non  Tout public 

Partez pour un véritable voyage au cœur des cinq continents. Déambulez à travers les différents jardins : la rocaille Méditerranéenne avec son champ de lavande, le jardin coréen et son pavillon, le bayou américain et ses emblématiques cyprès chauves.???? Visite proposée par Mathilde Menand, animatrice nature.

Orangerie du Parc du Grand Blottereau Nantes 44305
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