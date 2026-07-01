À qui la faute ? – Sandrine Quétier, Christian Vadim, Manuel Gélin, Juliette Meyniac, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

À qui la faute ? – Sandrine Quétier, Christian Vadim, Manuel Gélin, Juliette Meyniac Mardi 24 novembre, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-24T20:30:00+01:00 – 2026-11-24T22:00:00+01:00

Les adultes montrent-ils le bon exemple ? Une comédie à la fois drôle et touchante sur un sujet d’actualité : le harcèlement scolaire.

Au collège, Félix Roguier harcèle son ancienne petite amie Bertheline Flamand. Les parents des deux jeunes se rencontrent dans un bar du quartier pour tenter de régler ce litige avec civisme et intelligence. Les couples semblent soucieux de faire preuve de tolérance et de modération, normal quand on est adulte. Malheureusement la discussion s’envenime, les masques tombent et la courtoisie de façade se noie dans un océan de mesquineries et de reproches… Le calme du début n’est plus qu’un lointain souvenir ! L’affaire des deux adolescents va servir de grand déballage aux parents prétendument ouverts d’esprit mais tout aussi vifs que leurs progénitures ! Finalement, à qui la faute ?

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/119/le_pin_galant/a_qui_la_faute_ »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Les adultes montrent-ils le bon exemple ? Une comédie à la fois drôle et touchante sur un sujet d’actualité : le harcèlement scolaire. Théâtre Sandrine Quétier

Stéphane Kerrad – KB STUDIOS