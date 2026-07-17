À table !, Médiathèque métropolitaine d’Istres, Istres

Informations pratiques

À table ! 2 et 3 octobre Médiathèque métropolitaine d’Istres Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T09:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

La table est dressée : installez-vous et composez votre assiette !

Les participants sont invités à assembler différents ingrédients, de façon à composer leur assiette idéale.

Un dispositif ludique et interactif autour de la gastronomie, le bien-vivre, l’équilibre alimentaire, la valorisation des cultures locales…

Médiathèque métropolitaine d’Istres av. Radolfzell CEC Les Heures Claires 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 11 24 65 https://www.mediathequeouestprovence.fr/accueil Parking gratuit

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