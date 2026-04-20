A table ! Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

A table !

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

**Goûtez l’Histoire !**

**Plongez dans la cuisine de nos ancêtres et explorez leurs ingrédients, leurs recettes, leurs modes de cuisson et leurs saveurs.**

### Dégustez

* une volaille en coque d’argile

* un fromage frais du Néolithique

* des plats épicés du Moyen Âge

* de la cervoise et du vin de sauge

* et bien d’autres surprises gourmandes

### Banquets et expériences immersives

**Banquet en trois services (XIVe siècle)**

Découvrez les codes d’un banquet médiéval en trois services.

* Samedi 12h30 et 16h

* Dimanche 15h45

### Le Banquet médiéval

Participez à un spectacle interactif avec 10 rôles à incarner.

Une expérience immersive pour comprendre les enjeux sociaux et politiques liés à la table, tout en déconstruisant certaines idées reçues.

* Samedi 11h, 14h15, 16h30, 18h

* Dimanche 12h45, 14h15, 16h30, 18h30

### ‍ Spectacles culinaires médiévaux

Partez à la rencontre de Gyselette la cuisinière et Yola la sennelière à travers deux spectacles

### Histoire d’œufs

Un voyage à travers la saisonnalité alimentaire, du paysan au seigneur, avec un focus sur les œufs.

* Samedi 11h30 et 15h

* Dimanche 13h15 et 17h

### Histoire de celliers

Découvrez les techniques de conservation des aliments pour affronter l’hiver et les périodes difficiles.

* Samedi 13h30 et 17h

* Dimanche 14h45 et 17h45

### ⚒️ Ateliers et démonstrations

* Reconstitution d’un four à sel gaulois

* Atelier monétaire autour du coût de la vie sous Dioclétien, en période d’inflation (fin du IIIe siècle)

* Nombreux ateliers participatifs en continu

### Animations et partenaires

Avec la participation de

* la Cie La Muse

* la Cie de la Lune d’Ambre

* la Mesnie Enguerran

* Chalcophore

* Officina Monetae

* Branno Teuta

### Infos pratiques

Stand de petite restauration proposé par Les Clowns de l’Espoir

Pour les dégustations pensez à apporter une petite cuillère et un gobelet

### ℹ️ À noter

Les horaires du dimanche sont adaptés en raison de la course des 2 Stades le matin.

**Goûtez l’Histoire !**

**Plongez dans la cuisine de nos ancêtres et explorez leurs ingrédients, leurs recettes, leurs modes de cuisson et leurs saveurs.**

### Dégustez

* une volaille en coque d’argile

* un fromage frais du Néolithique

* des plats épicés du Moyen Âge

* de la cervoise et du vin de sauge

* et bien d’autres surprises gourmandes

### Banquets et expériences immersives

**Banquet en trois services (XIVe siècle)**

Découvrez les codes d’un banquet médiéval en trois services.

* Samedi 12h30 et 16h

* Dimanche 15h45

### Le Banquet médiéval

Participez à un spectacle interactif avec 10 rôles à incarner.

Une expérience immersive pour comprendre les enjeux sociaux et politiques liés à la table, tout en déconstruisant certaines idées reçues.

* Samedi 11h, 14h15, 16h30, 18h

* Dimanche 12h45, 14h15, 16h30, 18h30

### ‍ Spectacles culinaires médiévaux

Partez à la rencontre de Gyselette la cuisinière et Yola la sennelière à travers deux spectacles

### Histoire d’œufs

Un voyage à travers la saisonnalité alimentaire, du paysan au seigneur, avec un focus sur les œufs.

* Samedi 11h30 et 15h

* Dimanche 13h15 et 17h

### Histoire de celliers

Découvrez les techniques de conservation des aliments pour affronter l’hiver et les périodes difficiles.

* Samedi 13h30 et 17h

* Dimanche 14h45 et 17h45

### ⚒️ Ateliers et démonstrations

* Reconstitution d’un four à sel gaulois

* Atelier monétaire autour du coût de la vie sous Dioclétien, en période d’inflation (fin du IIIe siècle)

* Nombreux ateliers participatifs en continu

### Animations et partenaires

Avec la participation de

* la Cie La Muse

* la Cie de la Lune d’Ambre

* la Mesnie Enguerran

* Chalcophore

* Officina Monetae

* Branno Teuta

### Infos pratiques

Stand de petite restauration proposé par Les Clowns de l’Espoir

Pour les dégustations pensez à apporter une petite cuillère et un gobelet

### ℹ️ À noter

Les horaires du dimanche sont adaptés en raison de la course des 2 Stades le matin. .

rue Carpeaux Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France asnapio@villeneuvedascq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

**Taste history!

**Immerse yourself in the cuisine of our ancestors and explore their ingredients, recipes, cooking methods and flavours **

### Taste

* poultry in a clay shell

* neolithic fromage frais

* spicy dishes from the Middle Ages

* cervoise and sage wine

* and many other gourmet surprises

### ? Banquets and immersive experiences

**Three-course banquet (14th century)

Discover the codes of a medieval three-course banquet.

* Saturday: 12:30 pm and 4 pm

* Sunday: 3:45pm

### ? The Medieval Banquet

Take part in an interactive show with 10 roles to play.

An immersive experience to understand the social and political issues linked to the table, while deconstructing certain preconceived ideas.

* Saturday: 11am, 2.15pm, 4.30pm, 6pm

* Sunday: 12:45pm, 2:15pm, 4:30pm, 6:30pm

### ??? Medieval culinary shows

Meet Gyselette the cook and Yola the seine-maker in two shows:

### ? Histoire d?? ufs

A journey through food seasonality, from peasant to lord, with a focus on ?ufs.

* Saturday: 11:30 am and 3 pm

* Sunday: 1:15pm and 5pm

### ? History of wine cellars

Discover food preservation techniques to face winter and hard times.

* Saturday: 1.30pm and 5pm

* Sunday: 2.45pm and 5.45pm

### ?? Workshops and demonstrations

* Reconstruction of a Gallic salt oven

* Monetary workshop on the cost of living under Diocletian during the period of inflation (late 3rd century)

* Numerous ongoing participatory workshops

### ? Activities and partners

With the participation of

* la Muse company

* la Cie de la Lune d?Ambre

* la Mesnie Enguerran

* Chalcophore

* Officina Monetae

* Branno Teuta

### ? Practical info

Snack stand run by Les Clowns de l?Espoir

For tastings: remember to bring a teaspoon and a cup

### ?? Please note

Sunday’s timetable has been adjusted to accommodate the 2 Stades race in the morning.

L’événement A table ! Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme