À titre d’encre – Laurent Merlet Centre Culturel La Marchoise Gençay 7 juin – 25 juillet Entrée libre

dessins à l’encre et aux crayons de couleur

« De l’encre j’aime la fluidité, la délicatesse, la fulgurance. Je ne cherche pas à l’apprivoiser mais à me faire, de temps à autre, accepter d’elle. »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T17:00:00.000+02:00

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https://cc-lamarchoise.com contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne



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