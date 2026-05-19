À titre d’encre – Laurent Merlet Centre Culturel La Marchoise Gençay
À titre d’encre – Laurent Merlet Centre Culturel La Marchoise Gençay dimanche 7 juin 2026.
À titre d’encre – Laurent Merlet Centre Culturel La Marchoise Gençay 7 juin – 25 juillet Entrée libre
dessins à l’encre et aux crayons de couleur
« De l’encre j’aime la fluidité, la délicatesse, la fulgurance. Je ne cherche pas à l’apprivoiser mais à me faire, de temps à autre, accepter d’elle. »
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-25T17:00:00.000+02:00
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https://cc-lamarchoise.com contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne
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