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Thé dansant Gençay

Thé dansant Gençay

Thé dansant Gençay dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 Tarif de base plein tarif

Gençay

Thé dansant

Salle des fêtes Gençay Vienne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 19:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Thé dansant
Animé par l’Orchestre jean-Pierre Roy, avec Mickaël Roulet.
Kir et gâteaux offerts (Buvette Pâtisserie)   .

Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 078791567 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Gençay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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