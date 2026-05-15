Thé dansant Gençay
Thé dansant Gençay dimanche 21 juin 2026.
Gençay
Thé dansant
Salle des fêtes Gençay Vienne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 19:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Thé dansant
Animé par l’Orchestre jean-Pierre Roy, avec Mickaël Roulet.
Kir et gâteaux offerts (Buvette Pâtisserie) .
Salle des fêtes Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 078791567
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Gençay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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