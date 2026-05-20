Ciné papot’ages Passage des 3 marchands Gençay

Gençay

Ciné papot’ages

Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

L’association Mille Bulles, le Cinéma de Gençay et la Communauté de communes du Civraisien en Poitou organisent un Ciné-Papot’Ages.

Nous vous invitons le mardi 16 juin 2026 à 20h au Cinéma de Gençay pour regarder le film Cloé de 5 à 7 d’Agnès VARDA.

Suite à la projection du film, nous vous proposons un débat encadré par des partenaires sur la thématique de Juin Vert , mois dédié à la promotion du dépistage du cancer du col de l’utérus. Nous aurons la présence d’Audrey Gros Sage-femme de Gençay, Yohanna JAFFRE de l’association IMAGYN et Anne-Cécile DELAVEAU du C.E.G.I.D.D. CHU de Poitiers.

La soirée se finira aux alentours de 22h30.

Nous vous encourageons vivement à diffuser cette information et à venir passer cette soirée avec nous. .

Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 famille@millebulles-csc86.org

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English : Ciné papot’ages

L’événement Ciné papot’ages Gençay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou