Ciné papot’ages Passage des 3 marchands Gençay
Ciné papot’ages Passage des 3 marchands Gençay mardi 16 juin 2026.
Gençay
Ciné papot’ages
Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 20:00:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16
L’association Mille Bulles, le Cinéma de Gençay et la Communauté de communes du Civraisien en Poitou organisent un Ciné-Papot’Ages.
Nous vous invitons le mardi 16 juin 2026 à 20h au Cinéma de Gençay pour regarder le film Cloé de 5 à 7 d’Agnès VARDA.
Suite à la projection du film, nous vous proposons un débat encadré par des partenaires sur la thématique de Juin Vert , mois dédié à la promotion du dépistage du cancer du col de l’utérus. Nous aurons la présence d’Audrey Gros Sage-femme de Gençay, Yohanna JAFFRE de l’association IMAGYN et Anne-Cécile DELAVEAU du C.E.G.I.D.D. CHU de Poitiers.
La soirée se finira aux alentours de 22h30.
Nous vous encourageons vivement à diffuser cette information et à venir passer cette soirée avec nous. .
Passage des 3 marchands Cinéma de Gençay Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 18 91 94 famille@millebulles-csc86.org
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English : Ciné papot’ages
L’événement Ciné papot’ages Gençay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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