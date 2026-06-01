À titre d’encre – Laurent Merlet, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

À titre d’encre – Laurent Merlet 7 juin – 31 juillet Centre Culturel La Marchoise Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

« De l’encre j’aime la fluidité, la délicatesse, la fulgurance. Je ne cherche pas à l’apprivoiser mais à me faire, de temps à autre, accepter d’elle. »

Le vernissage de l’exposition aura lieu Dimanche 7 Juin à 11h30.

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cc-lamarchoise.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 59 32 68 »}]

dessins à l’encre et aux crayons de couleur encres dessin