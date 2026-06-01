Vélo-Contes aux villages, Centre Culturel La Marchoise, Gençay
Vélo-Contes aux villages, Centre Culturel La Marchoise, Gençay samedi 6 juin 2026.
Vélo-Contes aux villages Samedi 6 juin, 10h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne
Ecoute libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00
10h : départ du Centre Culturel
10h15 : Contes rue des Argouanes – Magné
11h : Contes sous le pommier, Basse-Touche – Magné
11h45 : Contes à la Source du Puy Rabier – Magné
15h : Contes à Beau Soleil – Gençay
15h45 : Contes au KUB, la guinguette (site ancienne laiterie, Les cosses, St Maurice-La-Clouère)
Écoute Libre
Renseignements : 05 49 59 32 68 / contact@cc-lamarchoise.com
Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cc-lamarchoise.com/contes/contes-sous-la-lune/ »}] [{« link »: « mailto:contact@cc-lamarchoise.com »}]
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