Contes sous la lune, Centre Culturel La Marchoise, Gençay

Contes sous la lune Samedi 6 juin, 10h00 Centre Culturel La Marchoise Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:59:00+02:00

TABLE RONDE / 10h – 12h30 / Entrée Libre

Conteurs, enseignants, éducateurs et orateurs de tous poils :

Comment ressourcer notre parole.

Avec :

FABIENNE THIERY (conteuse, formatrice, auteur jeunesse), FRÉDÉRIQUE BUSSILLET, fille de Geneviève Bussillet qui découvre le conte à 60 ans et IRÈNE GIBERT, infatigable passeuse de mémoire collective.

LABORATOIRE NARRATIF/ 14h – 16h30 / Entrée Libre

Avec FABIENNE THIERY qui nous proposera plusieurs contes ou légendes, découpés en petites séquences à explorer et à mettre en parole en vue d’un arpentage final.

CONFÉRENCE EXPRESS AMUSANTE / 17h – 18h / Entrée Libre

Avec PIERRE CHEVRIER qui démontrera la permanence et l’efficacité de la transmission orale,

à l’aide d’exemples choisis dans les fabliaux des XIè-XIIIè S.et le collectage en Poitou depuis les années 1960

Et l’ATELIER PARLANJHE – Ol ét Médàe qui va causàeParlanjhe

BALADE CONTÉE ET DÉGUSTÉE / 19h / Gençay, lieux publics et jardins privés / Voir tarifs ci-dessous /

19h : Mise en bouche gustative à la Marchoise avec une assiette gourmande

19h45 : Départ pour une promenade constellée d’histoires.

Apportez vos assises.

Tout public

Réservation conseillée avant le 3 juin

Tarifs :

Balade contée et dégustée – 12€, 6€ jusqu’à 10 ans

Balade contée seule – Participation au chapeau

Renseignements : 05 49 59 32 68 / contact@cc-lamarchoise.com

SCÈNE OUVERTE – 22h / Entrée Libre

Contes, poésies, chants et lectures……. jusqu’à pas d’heure…..

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://cc-lamarchoise.com/contes/contes-sous-la-lune/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 49 59 32 68 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cc-lamarchoise.com »}] [{« link »: « mailto:contact@cc-lamarchoise.com »}]

Table ronde, conférence express amusante, laboratoire narratif, balade contée et dégustée et Scène ouverte scene ouverte contes