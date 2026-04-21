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À Tour de Jeux Tour de Crest Crest

À Tour de Jeux Tour de Crest Crest jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Tour de Crest

Adresse : Rue de la Tour

Ville : 26400 Crest

Département : Drôme

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 6 6 6

Crest

À Tour de Jeux

Tour de Crest Rue de la Tour Crest Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 10:00:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17

Découvrez l’histoire de la Tour de Crest tout en vous amusant grâce à de nombreux jeux en bois et jeux anciens. Pour petits et grands !
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Tour de Crest Rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53  accueil@tourdecrest.fr

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English : À Tour de Jeux

Discover the history of the Tour de Crest and have fun at the same time, with lots of wooden games and antique games. For young and old alike!

L’événement À Tour de Jeux Crest a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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