Journée descente en rappel Crest
Journée descente en rappel Crest samedi 9 mai 2026.
Crest
Journée descente en rappel
rue de la Tour Crest Drôme
Tarif : 16 – 16 – 21.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
A l’occasion de cette journée dédiée aux descentes en rappel, la Tour de Crest propose un événement unique et inoubliable la possibilité de descendre en rappel les 52 mètres du mur bouclier.
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rue de la Tour Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 32 53 accueil@tourdecrest.fr
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English : Journée descente en rappel
On this day dedicated to abseiling, the Tour de Crest is offering a unique and unforgettable event: the chance to abseil down the 52-metre shield wall.
L’événement Journée descente en rappel Crest a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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