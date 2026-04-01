Histoires de la bonne vallée Documentaire Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Cinéma Eden Crest
Histoires de la bonne vallée Documentaire Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Cinéma Eden Crest samedi 25 avril 2026.
Crest
Histoires de la bonne vallée Documentaire Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière
Cinéma Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:45:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Jose Luis Guerin | 2025 | 120’ | Espagne, France | VOSTFR | Documentaire
En marge de Barcelone, Vallbona est une enclave entourée par une rivière, des voies ferrées et une autoroute. Antonio, fils d’ouvriers catalans, y cultive des fleurs depuis 90 ans.
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Cinéma Eden 2 Quai Berangier de la Blache Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Jose Luis Guerin | 2025 | 120? | Spain, France | VOSTFR | Documentary
On the outskirts of Barcelona, Vallbona is an enclave surrounded by a river, railroad tracks and a highway. Antonio, the son of Catalan workers, has been growing flowers here for 90 years.
L’événement Histoires de la bonne vallée Documentaire Les yeux dans l’eau Festival international du film de rivière Crest a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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