Informations pratiques

Tours

A Tours de Bulles Festival BD de Tours

Place Châteauneuf Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Durant le week-end du festival, le public pourra profiter des auteurs présents grâce aux rencontres-dédicaces, participer à des animations, assister à des spectacles, aller à des projections et voir de nombreuses expositions.

Le festival se tiendra traditionnellement le deuxième week-end de septembre, en parallèle des Journées Européennes du Patrimoine. Durant le week-end du festival, le public pourra profiter des auteurs présents grâce aux rencontres-dédicaces, participer à des animations, assister à des spectacles, aller à des projections et voir de nombreuses expositions. .

Place Châteauneuf Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 02 55 95 infos@atoursdebulles.fr

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English :

The festival is traditionally held on the second weekend of September, in parallel with the European Heritage Days. During the weekend of the festival, the public will be able to enjoy the authors present thanks to the meetings-signings, to participate in animations, to attend shows, al

L’événement A Tours de Bulles Festival BD de Tours Tours a été mis à jour le 2026-07-27 par Tours Val de Loire Tourisme