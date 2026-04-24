« À toutes les sauces, voyagez au cœur des saveurs mexicaines », Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux

« À toutes les sauces, voyagez au cœur des saveurs mexicaines » 22 – 24 mai Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde

Sur inscription, tarif 40€ par personne (matériel inclus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T17:30:00+02:00 – 2026-05-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-24T16:00:00+02:00 – 2026-05-24T17:30:00+02:00

Par : SALSAMOUR et Mexicanos en Bordeaux

Atelier de création de sauces mexicaines pour une immersion culinaire au cœur des saveurs mexicaines. Vous aborderez la culture mexicaine en explorant ses sauces et ses piments comme autant de légendes gastronomiques et de racines préhispaniques. Atelier suivi d’une découverte culinaire pratique en élaborant des sauces et d’une dégustation collective. Durée 1h30.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « tomatillosychiles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 68 29 63 61 »}]

Atelier de création de sauces mexicaines pour une immersion culinaire au cœur des saveurs mexicaines. SLAC Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes

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