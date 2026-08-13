Informations pratiques

Gannat

A Travers Champs

Champ de Foire à Gannat Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:30:00

fin : 2026-09-13 18:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez à la rencontre du marché des artisans et producteurs locaux A Travers Champs ferme géante, ateliers et spectacle à travers les époques, jeux champêtres … afin de reprendre des forces savourez le burger fermier !

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Champ de Foire à Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50

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English :

Come to the A Travers Champs local artisans and producers market: a giant farm, workshops and performances spanning the ages, country games… and to recharge your batteries, enjoy a farm-fresh burger!

L’événement A Travers Champs Gannat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule