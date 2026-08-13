A Travers Champs Gannat
dimanche 13 septembre 2026 · Gannat
Informations pratiques
Gannat
A Travers Champs
Champ de Foire à Gannat Gannat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 18:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez à la rencontre du marché des artisans et producteurs locaux A Travers Champs ferme géante, ateliers et spectacle à travers les époques, jeux champêtres … afin de reprendre des forces savourez le burger fermier !
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Champ de Foire à Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 00 50
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English :
Come to the A Travers Champs local artisans and producers market: a giant farm, workshops and performances spanning the ages, country games… and to recharge your batteries, enjoy a farm-fresh burger!
L’événement A Travers Champs Gannat a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme Val de Sioule
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