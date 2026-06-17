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A voix haute Prix Biblioth’régor Trégastel

A voix haute Prix Biblioth’régor Trégastel jeudi 16 juillet 2026.

Adresse : Place Sainte Anne

Ville : 22730 Trégastel

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 18:45:00

Tarif :

Trégastel

A voix haute Prix Biblioth’régor

Place Sainte Anne Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:45:00
fin : 2026-07-16 19:45:00

Date(s) :
2026-07-16

Lecture à voix haute d’extraits de la sélection du prix Biblioth’régor 2026.
Adultes, sur inscription.   .

Place Sainte Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51 

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English :

L’événement A voix haute Prix Biblioth’régor Trégastel a été mis à jour le 2026-06-17 par SITARMOR

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