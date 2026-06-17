A voix haute Prix Biblioth’régor Trégastel
A voix haute Prix Biblioth’régor Trégastel jeudi 16 juillet 2026.
Trégastel
A voix haute Prix Biblioth’régor
Place Sainte Anne Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:45:00
fin : 2026-07-16 19:45:00
Date(s) :
2026-07-16
Lecture à voix haute d’extraits de la sélection du prix Biblioth’régor 2026.
Adultes, sur inscription. .
Place Sainte Anne Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 91 51
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English :
L’événement A voix haute Prix Biblioth’régor Trégastel a été mis à jour le 2026-06-17 par SITARMOR
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