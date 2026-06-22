A vos aiguilles La Roche-Posay lundi 22 juin 2026.

La Roche-Posay

A vos aiguilles

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 14:00:00

fin : 2026-07-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-22 2026-06-29 2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27

Découverte et partage de différentes activités manuelles (dentelle, broderie, crochet, tricot etc…) .

25 Avenue Mal de Lattre de Tassigny La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 86 17 11

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English : A vos aiguilles

L’événement A vos aiguilles La Roche-Posay a été mis à jour le 2026-06-25 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne