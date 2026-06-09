À vos baskets ! rue de la Filature Blainville-sur-l’Eau vendredi 10 juillet 2026.

Blainville-sur-l’Eau

À vos baskets !

rue de la Filature Lavoir Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Votre rendez-vous sportif préféré passe en mode été ! Départ à 18h30 au lavoir, rue de la Filature.

Parcours de 5 km et 10 km (marche ou course).

Ouvert à tous et gratuit. Sans inscription. Venez nombreux !Tout public

0 .

rue de la Filature Lavoir Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 70 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Your favorite sporting event goes into summer mode! Starts at 6.30pm at the lavoir, rue de la Filature.

5 km and 10 km courses (walk or run).

Open to all, free of charge. No registration required. Come one, come all!

L’événement À vos baskets ! Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS