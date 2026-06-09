Fête du Jeu et des Familles devant la médiathèque Blainville-sur-l’Eau samedi 4 juillet 2026.

Blainville-sur-l’Eau

Fête du Jeu et des Familles

devant la médiathèque 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 17:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Célébrant habituellement de le début des Vacances d’Été, la Fête du Jeu et des Familles revient vous enchanter le 4 juillet de 10h à 17h sur le parvis de la Médiathèque ! Animations sur le thème de la musique. Buvette et Petite restauration sur place. Venez nombreux pour vous amuser ! Entrée libre.Tout public

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devant la médiathèque 1 rue du Presbytère Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 96 89

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English :

Celebrating the start of the summer vacations, the Fête du Jeu et des Familles returns to enchant you on July 4 from 10am to 5pm on the Médiathèque forecourt! Music-themed entertainment. Refreshments and snacks on site. Come one, come all! Admission free.

L’événement Fête du Jeu et des Familles Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS