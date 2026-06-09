Bal des pompiers à la caserne des pompiers Blainville-sur-l’Eau samedi 18 juillet 2026.

Blainville-sur-l’Eau

Bal des pompiers

à la caserne des pompiers 2bis Chemin de Landécourt Blainville-sur-l’Eau Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 17:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Bal des pompiers le samedi 18 juillet à 17h. Rendez-vous à la caserne des pompiers.

Entrée libre et ouverte à tous.Tout public

0 .

à la caserne des pompiers 2bis Chemin de Landécourt Blainville-sur-l’Eau 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 75 88 69

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English :

Firemen’s ball on Saturday, July 18 at 5pm. Meet at the fire station.

Admission free and open to all.

L’événement Bal des pompiers Blainville-sur-l’Eau a été mis à jour le 2026-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS