A vos bottes, prêts, marais !, Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze, Briouze

A vos bottes, prêts, marais ! Lundi 10 août, 10h00 Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Orne

2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures imperméables ou bottes recommandées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-10T10:00:00+02:00 – 2026-08-10T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-10T10:00:00+02:00 – 2026-08-10T12:00:00+02:00

Au départ de Briouze et en passant par l’étang de l’Enclos, parcourez une partie du marais et découvrez ses richesses étonnantes et parfois uniques (géologie, Histoire, oiseaux, plantes aquatiques rares…). Dès 8 ans.

Devant l’espace culturel du Houlme, Briouze Houlme, briouze Briouze 61220 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Au départ de Briouze et en passant par l’étang de l’Enclos, parcourez une partie du marais et découvrez ses richesses étonnantes et parfois uniques. marais hazé