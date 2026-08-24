A vos manettes ! Parties de Switch Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

A vos manettes ! Parties de Switch

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 14:00:00

fin : 2026-11-04 17:30:00

Date(s) :

2026-11-04

Switcher à la médiathèque, ça vous dit ?

Retrouvez-nous pour des parties de Switch endiablées.

Tous les mercredis de 14h à 17h30 (jusqu’au 19 décembre 2026)

Tout public

Autres lieux, autres créneaux

Médiathèques de Pompaire les samedis de 10h à 12h.

Médiathèques de Secondigny les samedis de 10h à 12h. .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : A vos manettes ! Parties de Switch

L’événement A vos manettes ! Parties de Switch Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine