A vos papiers, pliez, cousez ! atelier destiné aux enfants de 6 à 10 ans., Médiathèque du Sablon, Metz

Informations pratiques

A vos papiers, pliez, cousez ! atelier destiné aux enfants de 6 à 10 ans. Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque du Sablon Moselle

Limité à 10 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Qu’il soit carnet de lecture, journal intime ou encore carnet de recette, découvrez comment à l’aide de papier, d’un fil et d’une aiguille, vous pouvez créer le plus joli des carnets.

Atelier accompagné d’une exposition de documents et matériel de reliure patrimoniaux.

Médiathèque du Sablon 4/6 rue des Robert, 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] La nouvelle bibliothèque du centre socioculturel « République », rue des Robert, propose dès 1976 des sections jeunesse et adultes. Elle obtient le statut de « médiathèque » en 2000 avec la création d’une discothèque, d’un prêt de disques compacts et d’une vidéothèque.

Qu’il soit carnet de lecture, journal intime ou encore carnet de recette, découvrez comment à l’aide de papier, d’un fil et d’une aiguille, vous pouvez créer le plus joli des carnets.

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