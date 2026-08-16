Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen FRAC Lorraine Metz

Informations pratiques

Metz

Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-09-11 14:00:00

fin : 2027-02-14 18:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Aurélie Jouanen est invitée à occuper l’espace Degrés Est, dédié aux artistes lié·es au Grand Est, sur une proposition de Bérénice Saliou, directrice du Frac Champagne-Ardenne.

Diplômée de l’école Boulle et des Beaux-Arts de Reims en 2022, Aurélie Jouanen explore les rapports de pouvoir et les violences sociales à travers les mediums de la peinture, la performance, l’installation ou l’édition. En s’intéressant à l’essor des politiques sécuritaires, l’artiste met en lumière des figures habituellement invisibilisées.

Au Frac Lorraine, l’artiste présentera une série de peintures consacrée aux gestes d’agents de sécurité, investissant ce médium de la peinture historiquement associé au pouvoir. Choisissant de réaliser des portraits de figures habituellement tenues dans l’ombre, l’artiste interroge l’ambivalence du monde de la culture, à la fois outil de domination et espace possible d’émancipation.Tout public

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FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 20 02 info@fraclorraine.org

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English :

Aurélie Jouanen has been invited to take over the Degrés Est space, dedicated to artists connected to the Grand Est region, following a proposal by Bérénice Saliou, director of the Frac Champagne-Ardenne.

A 2022 graduate of the École Boulle and the Beaux-Arts de Reims, Aurélie Jouanen explores power dynamics and social violence through the mediums of painting, performance, installation, and publishing. By focusing on the rise of security-oriented policies, the artist brings to light figures who are usually rendered invisible.

At the Frac Lorraine, the artist will present a series of paintings dedicated to the gestures of security officers, engaging with the medium of painting—historically associated with power. By choosing to create portraits of figures typically kept in the shadows, the artist explores the ambivalence of the cultural world, which is both a tool of domination and a potential space for emancipation.

L’événement Exposition Degrés Est Aurélie Jouanen Metz a été mis à jour le 2026-08-11 par AGENCE INSPIRE METZ