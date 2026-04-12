À vos souhaits, atelier ex-voto, Le Chronographe, Rezé

Informations pratiques

À vos souhaits, atelier ex-voto 21 octobre – 30 décembre Le Chronographe Loire-Atlantique

Atelier enfant : Métropolitain : 3€ // Non-métropolitain : 6€ // Carte Blanche : 2,5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:30:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00

Fin : 2026-12-30T14:30:00+01:00 – 2026-12-30T15:30:00+01:00

Cet atelier consiste à découvrir une pratique très ancienne : celle des ex-voto. Dans le monde gréco-romain, l’ex-voto est une offrande faite aux dieux dans un sanctuaire, en remerciement de l’accomplissement d’un vœu ou dans l’attente qu’il se réalise. Ces ex-voto nous en apprennent beaucoup pour les rites et les croyances passées et leur continuité jusqu’à présent. Lors de cet atelier, chaque participant.e réalise son propre ex-voto.

Le Chronographe 21 Rue Saint Lupien, Rezé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://billets.lechronographe.nantesmetropole.fr/home »}]

Cet atelier consiste à découvrir une pratique très ancienne : celle des ex-voto. Chaque enfant va pouvoir réaliser sa propre offrande en pâte autodurcissante.

Mur d’ex-votos dans Maternités, archéologie de la figure maternelle @Tim