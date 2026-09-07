À vous de jouer ! Initiation aux instruments à cordes, Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises, Mirecourt

Informations pratiques

À vous de jouer ! Initiation aux instruments à cordes 19 et 20 septembre Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez essayer les instruments de musique du musée ! Une petite initiation avec les conseils d’un élève-luthier pour savoir si vous en pincez pour la guitare ou la mandoline, ou si vous préférez vous frotter au violon, à l’alto, au violoncelle ou à la contrebasse ! À vous de jouer !

Tout public.

Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Cours Stanislas, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33329378159 https://musee-mirecourt.fr Le Musée de Mirecourt valorise une collection dédiée à la facture instrumentale.

La collection comporte notamment un fonds instrumental (instruments de musique à cordes pincés et frottées, réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville ou dans les grandes fabriques), un fonds socio-technique (fonds d’ateliers, outils, matériaux) et un fonds iconographique. Des archives d’entreprises complètent cet ensemble et permettent d’aborder “La fabrication de la musique” dans son ensemble.

Le Musée de Mirecourt conserve par ailleurs un fonds d’atelier de lutherie en cordes pincées, présenté in situ, à découvrir lors de visites guidées menées par un élève-luthier.

La collection est valorisée à travers une exposition renouvelée en partie ou entièrement chaque année et une riche programmation culturelle s’adressant à tous les publics (visites commentées, concerts, spectacles, ateliers, stages, …). A31 : sortie 10 Neufchâteau – Mirecourt – Châtenois. A330 / N57 : sortie Charmes – Mirecourt. En train et en bus : Arrivée à la gare qui est à 10 min à pied du musée.

Venez essayer les instruments de musique du musée ! Une petite initiation avec les conseils d’un élève-luthier pour savoir si vous en pincez pour la guitare ou la mandoline, ou si vous préférez vous…

© Musée de Mirecourt