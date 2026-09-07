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Visite libre de la chapelle de la Oultre, Chapelle de la Oultre, Mirecourt

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Oultre · Mirecourt

Visite libre de la chapelle de la Oultre, Chapelle de la Oultre, Mirecourt

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de la Oultre
Adresse
14 Rue du Haut de Chaumont, 88500 Mirecourt, France
Ville
88500 Mirecourt
Département
Vosges
Tarif
Entrée libre

Visite libre de la chapelle de la Oultre 19 et 20 septembre Chapelle de la Oultre Vosges

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Ouverture du site avec une permanence assurée par les bénévoles du quartier.

Visite libre.

Chapelle de la Oultre 14 Rue du Haut de Chaumont, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est
Ouverture du site avec une permanence assurée par les bénévoles du quartier.

JEP2023

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