AGENDA · Mirecourt
Visite libre de la chapelle de la Oultre, Chapelle de la Oultre, Mirecourt
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Oultre · Mirecourt
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle de la Oultre 19 et 20 septembre Chapelle de la Oultre Vosges
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Ouverture du site avec une permanence assurée par les bénévoles du quartier.
Visite libre.
Chapelle de la Oultre 14 Rue du Haut de Chaumont, 88500 Mirecourt, France Mirecourt 88500 Vosges Grand Est
Ouverture du site avec une permanence assurée par les bénévoles du quartier.
JEP2023
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