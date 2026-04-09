À vous de jouer Philharmonie de Paris Paris
À vous de jouer Philharmonie de Paris Paris dimanche 20 septembre 2026.
Depuis son premier concert voilà cinquante ans (décembre 1976), l’Ensemble intercontemporain est un des principaux acteurs de la scène musicale : il a contribué à l’invention de nouveaux jeux instrumentaux souvent inattendus, comme à l’élaboration de nouveaux outils d’informatique musicale. Ce faisant, il a accompagné certains des plus grands compositeurs et compositrices dans l’élaboration et la maturation de leurs styles. Ce sont toutes ces petites histoires dans la grande, que nous racontent les solistes de l’Ensemble, en compagnie de la DJ britannique Mariam Reza et grâce au merveilleux talent de conteur de Clément Lebrun. Car l’Ensemble intercontemporain, ce n’est pas que la création : c’est aussi la transmission.
Distribution
Ensemble intercontemporain
Pierre Bleuse, direction
Mariam Rezaei, platines
Clément Lebrun, présentation
L’histoire de la musique contemporaine comme vous ne l’avez jamais entendue ! Suivez l’Ensemble intercontemporain et grimpez dans sa machine à remonter le temps pour une exploration ludique de cinquante années riches en créations !
Le dimanche 20 septembre 2026
de 16h00 à 17h00
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-20T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/concert-participatif-en-famille/29484-vous-de-jouer?itemId=145976
Afficher la carte du lieu Philharmonie de Paris et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026