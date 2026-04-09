À vous de jouer Philharmonie de Paris Paris

Depuis son premier concert voilà cinquante ans (décembre 1976), l’Ensemble intercontemporain est un des principaux acteurs de la scène musicale : il a contribué à l’invention de nouveaux jeux instrumentaux souvent inattendus, comme à l’élaboration de nouveaux outils d’informatique musicale. Ce faisant, il a accompagné certains des plus grands compositeurs et compositrices dans l’élaboration et la maturation de leurs styles. Ce sont toutes ces petites histoires dans la grande, que nous racontent les solistes de l’Ensemble, en compagnie de la DJ britannique Mariam Reza et grâce au merveilleux talent de conteur de Clément Lebrun. Car l’Ensemble intercontemporain, ce n’est pas que la création : c’est aussi la transmission.

Distribution

Ensemble intercontemporain

Pierre Bleuse, direction

Mariam Rezaei, platines

Clément Lebrun, présentation

L’histoire de la musique contemporaine comme vous ne l’avez jamais entendue ! Suivez l’Ensemble intercontemporain et grimpez dans sa machine à remonter le temps pour une exploration ludique de cinquante années riches en créations !

Le dimanche 20 septembre 2026

de 16h00 à 17h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-20T19:00:00+02:00

fin : 2026-09-20T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-20T16:00:00+02:00_2026-09-20T17:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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