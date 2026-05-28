À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné et Montfort Pontlieue Le Mans
À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné et Montfort Pontlieue Le Mans dimanche 14 juin 2026.
Le Mans
À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné et Montfort
Pontlieue Devant l’église Saint-Martin Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:30:00
fin : 2026-06-14 16:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Sorties d’été 2026
Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !
Accompagnez-la sur de bons chemins ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert de Cyclamaine obligatoires (possibilité d’une sortie d’essai), les mineurs doivent être accompagnés.
RV devant l’église Saint-Martin de Pontlieue pour un départ à10h30
Aller et retour différents.
Retour vers 16h, pensez à l’eau, au pique-nique, au café
Plus d’informations sur le site cyclamaine.fr ou auprès de Bénédicte au 06 73 53 31 88.
D’autres dates seront ajoutées en cours de saison. .
Pontlieue Devant l’église Saint-Martin Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
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English :
Summer releases 2026
L’événement À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné et Montfort Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Le Mans
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