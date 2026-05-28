À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné et Montfort Pontlieue Le Mans

Le Mans

À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné et Montfort

Pontlieue Devant l’église Saint-Martin Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 16:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Sorties d’été 2026

Bénédicte, bénévole à Cyclamaine, propose une nouvelle saison de sorties à vélo pour découvrir des circuits cyclables autour du Mans !

Accompagnez-la sur de bons chemins ou de petites routes, dont le Boulevard nature. Pas besoin d’être très affuté(e), l’allure sera tranquille. Il faut simplement avoir un vélo en bon état, avec des pneus “tout chemin” et bien gonflés. Ces sorties sont gratuites et ouvertes à tous avec adhésion et gilet vert de Cyclamaine obligatoires (possibilité d’une sortie d’essai), les mineurs doivent être accompagnés.

RV devant l’église Saint-Martin de Pontlieue pour un départ à10h30

Aller et retour différents.

Retour vers 16h, pensez à l’eau, au pique-nique, au café

Plus d’informations sur le site cyclamaine.fr ou auprès de Bénédicte au 06 73 53 31 88.

D’autres dates seront ajoutées en cours de saison. .

Pontlieue Devant l’église Saint-Martin Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Summer releases 2026

L’événement À VTC avec CYCLAMAINE vers Champagné et Montfort Le Mans a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Le Mans