À vue de nez ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq
À vue de nez ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq dimanche 3 mai 2026.
Villeneuve-d’Ascq
À vue de nez ! Au Musée du Terroir
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 14:30:00
fin : 2026-05-03 17:30:00
Date(s) :
2026-05-03
**Dimanche 3 mai de 14h30 à 17h30, replongez dans les bonnes odeurs d’autrefois avec des ateliers, démonstrations et dégustations pour tous les âges !**
### Au programme
* – Atelier olfactif pour reconnaitre les aromates
* – Ateliers boutures de menthe et de fleurs odorantes
* – Démonstration de fabrication de savon avec la Savonnerie Canon
* – Dégustation de miels et explications sur les bienfaits de la cire d’abeille
### Dans l’estaminet
Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.
### Atelier gaufre
Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !
### Visites guidées
Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.
### Les animaux de la ferme
Chaque 1er dimanche, vous pouvez caliner et chouchouter les animaux de la bergerie d’Antan installée à côté du musée!
**Gratuit Sans inscription**
**Dimanche 3 mai de 14h30 à 17h30, replongez dans les bonnes odeurs d’autrefois avec des ateliers, démonstrations et dégustations pour tous les âges !**
### Au programme
* – Atelier olfactif pour reconnaitre les aromates
* – Ateliers boutures de menthe et de fleurs odorantes
* – Démonstration de fabrication de savon avec la Savonnerie Canon
* – Dégustation de miels et explications sur les bienfaits de la cire d’abeille
### Dans l’estaminet
Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.
### Atelier gaufre
Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !
### Visites guidées
Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.
### Les animaux de la ferme
Chaque 1er dimanche, vous pouvez caliner et chouchouter les animaux de la bergerie d’Antan installée à côté du musée!
**Gratuit Sans inscription** .
12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr
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English :
**Sunday, May 3 from 2:30 to 5:30 p.m., immerse yourself in the smells of yesteryear with workshops, demonstrations and tastings for all ages!
### Program
* – Olfactory workshop to recognize herbs
* – Mint and fragrant flower cutting workshops
* – Soap-making demonstration with Savonnerie Canon
* – Honey tasting and explanations on the benefits of beeswax
### In the estaminet
Every 1st Sunday, a pianist entertains the estaminet all afternoon, playing a variety of tunes on our 1880s piano. The Bergerie d’Antan association sells drinks to warm up. The sale is for the benefit of the animals.
### Waffle workshop
Every 1st Sunday, you can make and enjoy a brown sugar waffle from a traditional Northern recipe!
### Guided tours
Guided tours related to the theme are organized at 4pm.
### Farm animals
Every 1st Sunday, you can cuddle and pamper the animals in the bergerie d’Antan next to the museum!
**Free No registration required**
L’événement À vue de nez ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme
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