À vue de nez ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq

Villeneuve-d’Ascq

À vue de nez ! Au Musée du Terroir

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03 17:30:00

Date(s) :

2026-05-03

**Dimanche 3 mai de 14h30 à 17h30, replongez dans les bonnes odeurs d’autrefois avec des ateliers, démonstrations et dégustations pour tous les âges !**

### Au programme

* – Atelier olfactif pour reconnaitre les aromates

* – Ateliers boutures de menthe et de fleurs odorantes

* – Démonstration de fabrication de savon avec la Savonnerie Canon

* – Dégustation de miels et explications sur les bienfaits de la cire d’abeille

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visites guidées

Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.

### Les animaux de la ferme

Chaque 1er dimanche, vous pouvez caliner et chouchouter les animaux de la bergerie d’Antan installée à côté du musée!

**Gratuit Sans inscription**

**Dimanche 3 mai de 14h30 à 17h30, replongez dans les bonnes odeurs d’autrefois avec des ateliers, démonstrations et dégustations pour tous les âges !**

### Au programme

* – Atelier olfactif pour reconnaitre les aromates

* – Ateliers boutures de menthe et de fleurs odorantes

* – Démonstration de fabrication de savon avec la Savonnerie Canon

* – Dégustation de miels et explications sur les bienfaits de la cire d’abeille

### Dans l’estaminet

Chaque 1er dimanche, un pianiste anime l’estaminet tout l’après-midi en jouant des airs de variété sur notre piano des années 1880. L’association la Bergerie d’Antan y vend des boissons pour se réchauffer. La vente est au profit des animaux.

### Atelier gaufre

Tous les 1ers dimanches, vous pourrez confectionner et déguster une gaufre à la cassonade d’après une recette traditionnelle du Nord !

### Visites guidées

Des visites guidées en rapport avec la thématique sont organisées à 16h.

### Les animaux de la ferme

Chaque 1er dimanche, vous pouvez caliner et chouchouter les animaux de la bergerie d’Antan installée à côté du musée!

**Gratuit Sans inscription** .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

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English :

**Sunday, May 3 from 2:30 to 5:30 p.m., immerse yourself in the smells of yesteryear with workshops, demonstrations and tastings for all ages!

### Program

* – Olfactory workshop to recognize herbs

* – Mint and fragrant flower cutting workshops

* – Soap-making demonstration with Savonnerie Canon

* – Honey tasting and explanations on the benefits of beeswax

### In the estaminet

Every 1st Sunday, a pianist entertains the estaminet all afternoon, playing a variety of tunes on our 1880s piano. The Bergerie d’Antan association sells drinks to warm up. The sale is for the benefit of the animals.

### Waffle workshop

Every 1st Sunday, you can make and enjoy a brown sugar waffle from a traditional Northern recipe!

### Guided tours

Guided tours related to the theme are organized at 4pm.

### Farm animals

Every 1st Sunday, you can cuddle and pamper the animals in the bergerie d’Antan next to the museum!

**Free No registration required**

L’événement À vue de nez ! Au Musée du Terroir Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-04-17 par Hauts-de-France Tourisme