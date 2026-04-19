A week for Hope Eglise Américaine de Paris Paris

Dans le cadre de « A Week for Hope », rejoignez-nous pour deux soirées musicales en soutien aux femmes et aux filles fuyant les violences domestiques et les mutilations génitales féminines.

Concert d’Archange Gospel, Jeudi 30 Avril à 19h30

Ouverture des portes à 18h30

Événement de 19h00 à 20h30

Suivi d’une réception avec Rhobi jusqu’à 21h30

Concert d’Inside Voices Paris, choeur accappella, Dimanche 3 mai, à 17h30

Ouverture des portes à 16h30

Événement de 17h00 à 18h30

Suivi d’une réception avec Rhobi jusqu’à 19h30

Tous les bénéfices sont reversés à Hope for Women and Girls Tanzania (HGWT).

Rhobi Samwelly, directrice de HGWT et honorée par la France pour son travail en faveur des droits humains, sera présente aux deux concerts pour partager les succès et les défis continus de l’association.

Nous espérons vous y voir nombreuses et nombreux.

Billet 15€

Festival solidaire « A Week for Hope » au profit de l’Association Hope for Girls and Women Tanzania.

Du jeudi 30 avril 2026 au dimanche 03 mai 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-04T01:59:59+02:00

Date(s) :

Eglise Américaine de Paris 65 quai d’Orsay 75007 Paris

https://hopeforgirlsandwomenfrance.com/fr/concert-caritatif



Afficher la carte du lieu Eglise Américaine de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

