A2H Makeda Marseille Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Marseille 5e Arrondissement

A2H Makeda Marseille

Samedi 7 novembre 2026 de 20h à 22h30. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 20:00:00

fin : 2026-11-07 22:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Après avoir rempli le Bataclan et marqué les esprits à l’Olympia, A2H revient au Makeda avec un nouveau projet !

Artiste complet, à la fois rappeur, musicien et songwriter, il livre sur scène des textes sincères, puissants et profondément humains, entre introspection, engagement et émotions brutes. Il présentera son nouveau projet qui le reconnecte à ses racines rap tout en conservant la richesse musicale qui fait sa singularité.



Une soirée incontournable pour les amoureux du rap exigeant, sensible et authentique. .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur com@lemakeda.com

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English :

After filling the Bataclan to capacity and making a lasting impression at the Olympia, A2H returns to the Makeda with a new project!

L’événement A2H Makeda Marseille Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille