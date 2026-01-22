ABBA MANIA, THE ABBA TRIBUTE Le Grand Rex (cinéma) Paris
ABBA MANIA, THE ABBA TRIBUTE Le Grand Rex (cinéma) Paris Mardi 22 septembre, 20h30 PAYANT SUR RESERVATION – TARIFS :
Carré Or : 98 € – Cat.1 : 80 €- Cat. 2 : 60 € – Cat. 3 : 40 €
< 25 ans : Carré Or : 49 € - Cat.1 : 40 €- Cat. 2 : 30 € - Cat. 3 : 20 € « MANIA » est l'incarnation saisissante et plus vraie que nature d'un des groupes les plus Mythiques des « Années 80 » et symbolise à lui seul une époque que nous n'avons jamais cessé de vénérer. RICHARD WALTER PRODUCTIONS est fier d'accueillir à nouveau ABBA MANIA, le Tribute Band d'ABBA le plus reconnu dans le monde, dans sa série de spectacles LE CONCERT EXTRAORDINAIRE. « MANIA » reste en effet fidèle aux moindres détails : instruments, éclairages, chorégraphies, semelles compensées, paillettes et boules disco… jusqu'à l'accent suédois pour mieux vous emporter dans l'univers d'ABBA ! Durant deux heures d'un spectacle à couper le souffle, venez revivre, chanter et danser au son de leurs tubes éternels : « Money Money Money » - « Waterloo » - « Gimme, Gimme, Gimme » - « Dancing Queen » - « SOS », et bien d'autres encore… Venez faire la fête et vous installer à bord d'une formidable machine à remonter le temps ! Ambiance Garantie ! MANIA, THE ABBA TRIBUTE en tournée dans toute la France Locations : points de ventes habituels Bande annonce 2026 : https://www.youtube.com/watch?v=1-wk5NdZZCY Site internet : https://www.leconcertextraordinaire.com/en-tournee/mania-concerts Facebook : https://www.facebook.com/leconcertextraordinaire# Instagram : https://www.instagram.com/leconcertextraordinaire/ Infos, Groupes et CE : Haracom Tél : 03.21.26.52.94 Billetteries : RWP : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/638070/idtier/28239479 Ticketmaster : https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/638070 Fnac spectacles : https://www.fnacspectacles.com/event/mania-the-abba-tribute-tournee-le-grand-rex-20808319/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) : Début : 2026-09-22T20:30:00.000+02:00 Fin : 2026-09-22T22:30:00.000+02:00 1 03.21.26.52.94 https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/mania-the-abba-tribute-billet/idmanif/638070/idtier/28239479 https://www.fnacspectacles.com/event/mania-the-abba-tribute-tournee-le-grand-rex-20808319/ Le Grand Rex (cinéma) 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris Quartier du Mail Paris 75002 Paris
