Abbaye Saint-Médard, Abbaye Saint-Médard et sa crypte, Soissons

Informations pratiques

Abbaye Saint-Médard Samedi 19 septembre, 14h30 Abbaye Saint-Médard et sa crypte Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Denis Defente, chercheur associé Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris – UMR 8589 replace les vestiges de la crypte au cœur du vaste ensemble monastique qu’était l’abbaye Saint-Médard de Soissons.

Abbaye Saint-Médard et sa crypte 4 Place Saint-médard, 02200 Soissons, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33323933056 http://saint-medard-soissons.fr De l’ancienne abbaye Saint-Médard ne subsiste que la crypte pré-romane, monument le plus ancien de Soissons, datable du IXe siècle. Composée d’une dizaine de chapelles desservies par un couloir central, elle abritait le tombeau de l’évèque Saint-Médard ainsi que ceux de Clotaire et Sigebert, fils et petit-fils de Clovis. Des visites guidées sont organisés tout au long de l’année, notamment le samedi après-midi à 14h30 (tous les jours en Juillet-Août). Réservations auprès de l’Office de tourisme du Soissonnais-Valois ou au CIAP à l’abbaye Saint-Jean des Vignes. Parking gratuit

Denis Defente, chercheur associé Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris – UMR 8589 replace les vestiges de la crypte au cœur du vaste ensemble monastique qu’était l’abbaye Saint-Médard de…

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