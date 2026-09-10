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Abbés…cédaire, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Saint Georges sur Loire · Saint-Georges-sur-Loire

Abbés…cédaire, Abbaye de Saint Georges sur Loire, Saint-Georges-sur-Loire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Abbaye de Saint Georges sur Loire
Adresse
1 place de l'hôtel de ville 49170 saint georges sur loire
Ville
49170 Saint-Georges-sur-Loire
Département
Maine-et-Loire

Abbés…cédaire 19 et 20 septembre Abbaye de Saint Georges sur Loire Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une exposition ludique constituée d’anecdotes croustillantes sur la vie des abbés de Saint Georges sur Loire pour découvrir la vie pas toujours sainte de ces religieux !

Abbaye de Saint Georges sur Loire 1 place de l’hôtel de ville 49170 saint georges sur loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 72 14 80 Maison conventuelle construite au XVIIe siècle.
Une exposition ludique constituée d’anecdotes croustillantes sur la vie des abbés de Saint Georges sur Loire pour découvrir la vie pas toujours sainte de ces religieux !

©mairie de Saint Georges sur Loire

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