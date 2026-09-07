Garance, Salle Saint Louis (CinéVillages), Saint-Georges-sur-Loire
mardi 15 septembre 2026 · Salle Saint Louis (CinéVillages) · Saint-Georges-sur-Loire
Informations pratiques
Garance Mardi 15 septembre, 18h00 Salle Saint Louis (CinéVillages) Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:45:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:00:00+02:00 – 2026-09-15T19:45:00+02:00
Salle Saint Louis (CinéVillages) 8 rue Neuve Belle, Saint-Georges-sur-Loire Saint-Georges-sur-Loire 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire https://cinevillages.wixsite.com/cinevillages [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0157#showmovie?id=PS5X6 »}]
Unipop – Garance est une jeune actrice sans être une vedette. Elle gère et assure tout de son mieux, vaillante, joyeuse, soldate, et elle trouve dans l’alcool un carburant, un réconfort, inconditio… Le Relais – Salle Jacques Villeret Garance
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