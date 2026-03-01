Abdelkader Benchamm : Signs and Wonders Galerie Templon Paris

Longtemps marqué par le noir et blanc, son travail explore désormais la couleur à travers des formats inédits, entre fresque et tableau. Nourries de références littéraires, ethnologiques et ésotériques, ses œuvres composent un atlas imaginaire situé à la frontière du visible et de l’invisible.

L’exposition puise notamment dans deux manuscrits anciens : le Kitab al-Bulhan (Livre des merveilles), traité médiéval mêlant astronomie, magie et figures mythiques, et le Book of Miracles, recueil allemand du XVIe siècle relatant prodiges et visions apocalyptiques. En écho à ces récits anciens, Benchamma convoque également des mythologies contemporaines, des phénomènes célestes aux spéculations sur les OVNI, révélant la permanence des peurs et des croyances à travers les siècles.

Pensée comme un organisme en mouvement, Signs and Wonders fait de la galerie un espace traversé de passages vers d’autres mondes, oscillant entre inquiétude cosmique et désir de réenchantement.

L’exposition marque un moment clé dans le parcours de l’artiste, qui rejoindra en 2026 la Villa Albertine à New York pour une résidence de recherche consacrée aux archives de l’American Society for Psychical Research.

Abdelkader Benchamma présente Signs and Wonders, sa quatrième exposition personnelle à la Galerie Templon. L’artiste y transforme l’espace en un vaste manuscrit contemporain, où le dessin devient énergie, envahissant murs et surfaces dans un jeu d’échelles fascinant.

Du samedi 21 mars 2026 au jeudi 07 mai 2026

gratuit

Galerie Templon 30 rue Beaubourg 75003 Paris

https://www.templon.com/exhibitions/signs-and-wonders/



