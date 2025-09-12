Abrivado des Bernacles Manade Mailhan Arles

Abrivado des Bernacles

Lundi 6 juillet 2026 de 10h à 12h. Manade Mailhan 4492 Chemin de Bouchaud à Gageron Arles Bouches-du-Rhône

Début : 2026-07-06 10:00:00

fin : 2026-07-06 12:00:00

2026-07-06

Le rendez vous incontournable de tous les amateurs, le matin de la Cocarde d’Or.

Longue d’environ 15 km, ‘abrivado longue part vers 10h du mas des Bernacles sur la draille de Palunlongue entre Gimeaux et Saliers pour arriver vers midi aux arènes d’Arles.

Elle est suivie par une multitude de passionnés en calèches, en vélo ou même en courant pour les plus courageux. Après un périple camarguais, elle traverse la ville d’Arles en empruntant le pont de Trinquetaille, la rue Gambetta, le boulevard des Lices, le boulevard Emile Combes, rue Portagnel, rue du Refuge, rond-point des Arènes, arrivée aux Arènes (entrée par le tunnel de l’arrastre).



Tout le long de son parcours les spectateurs se placent pour savourer ce moment privilégié de la tradition camarguaise. .

Manade Mailhan 4492 Chemin de Bouchaud à Gageron Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 47 00 festivarles@clubinternet.fr

English :

The not-to-be-missed rendezvous for all enthusiasts on the morning of the Cocarde d’Or.

Approximately 15 km long, the long abrivado departs around 10 a.m. from the Mas des Bernacles on the Palunlongue road between Gimeaux and Saliers, arriving around midday at the Arles bullring.

German :

Der unumgängliche Termin für alle Liebhaber, am Morgen der Cocarde d’Or.

Der etwa 15 km lange ‘abrivado long’ startet gegen 10 Uhr vom Mas des Bernacles auf der Draille de Palunlongue zwischen Gimeaux und Saliers und erreicht gegen Mittag die Arenen von Arles.

Italiano :

L’evento imperdibile per tutti gli appassionati, la mattina della Cocarde d’Or.

Lungo circa 15 km, il lungo abrivado parte intorno alle 10 dal Mas des Bernacles sulla pista della Palunlongue, tra Gimeaux e Saliers, per arrivare intorno a mezzogiorno all’arena di Arles.

Espanol :

La cita ineludible para todos los aficionados, la mañana de la Cocarde d’Or.

De unos 15 km de longitud, el largo abrivado parte hacia las 10 de la mañana del Mas des Bernacles, en la pista de Palunlongue, entre Gimeaux y Saliers, para llegar hacia el mediodía a la plaza de toros de Arles.

