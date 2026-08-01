AGENDA · Amilly
Académie Baroque Concert de Clôture Amilly
jeudi 27 août 2026 · Amilly
Informations pratiques
Amilly
Académie Baroque Concert de Clôture
Place de l’Église Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Académie Baroque Concert de Clôture
Concert de clôture .
Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88
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English :
Baroque Academy: Closing Concert
L’événement Académie Baroque Concert de Clôture Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS
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