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AGENDA · Amilly

Académie Baroque Concert de Clôture Amilly

jeudi 27 août 2026 · Amilly

Académie Baroque Concert de Clôture Amilly

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place de l'Église
Ville
45200 Amilly
Département
Loiret
Tarif

Amilly

Académie Baroque Concert de Clôture

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Académie Baroque Concert de Clôture
Concert de clôture   .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88 

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English :

Baroque Academy: Closing Concert

L’événement Académie Baroque Concert de Clôture Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS

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