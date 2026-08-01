Informations pratiques

Amilly

Académie Baroque Concert de Clôture

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 19:00:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Académie Baroque Concert de Clôture

Concert de clôture .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 12 48 22 88

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English :

Baroque Academy: Closing Concert

L’événement Académie Baroque Concert de Clôture Amilly a été mis à jour le 2026-08-12 par OT MONTARGIS