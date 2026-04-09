Académie de l’Orchestre de Paris – Concert de clôture Philharmonie de Paris Paris
Académie de l’Orchestre de Paris – Concert de clôture Philharmonie de Paris Paris dimanche 6 septembre 2026.
Pour cette troisième session de l’Académie d’été, ce sont quarante-cinq jeunes musiciens venant du monde entier qui vivent une expérience orchestrale intense en jouant côte à côte avec des musiciens de l’Orchestre de Paris. Organisée en deux volets (Académie d’été, puis Académie Studio au printemps), l’Académie est désormais bien située dans le domaine de la pédagogie musicale de haut niveau avec son modèle original de perfectionnement par immersion. Ce concert de clôture de l’Académie d’été est, à chaque session, l’occasion de découvrir la nouvelle génération des musiciens d’orchestre.
Entre tourments métaphysiques et grâce bienfaisante, les deux œuvres de ce programme « sans paroles » explorent la condition humaine, de la puissance aliénante du chaos à la révolte pacifique de la prière. Imposante, mettant en scène le combat de l’individu contre la brutalité, la barbarie, et toutes les formes d’aliénation, la « Liturgique » (1946) est à la fois la plus ample et la plus connue des symphonies d’Arthur Honegger. Liturgique, la Symphonie « Avec orgue » de Camille Saint-Saëns (1886) l’est également, offrant une magistrale démonstration d’écriture. Avec ses grands accords architecturaux, ses radieux éclairages de vitrail, l’orgue n’intervient que dans deux des quatre mouvements, non point en soliste, mais comme une couleur apportant sa solennelle spiritualité.
Distribution
Académie de l’Orchestre de Paris
Musiciens de l’Orchestre de Paris
Klaus Mäkelä , direction
Olha Dondyk , direction
Sous la direction musicale de Klaus Mäkelä et d’Olha Dondyk, deux grandes pages spirituelles se répondent dans le concert de clôture de l’Académie d’été de l’Orchestre de Paris.
Le dimanche 06 septembre 2026
de 16h00 à 17h15
payant Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T19:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T20:15:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T16:00:00+02:00_2026-09-06T17:15:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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