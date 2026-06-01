Accédez à une formation en alternance dans le transport et la logistique avec le GEIQ Mobilités, Strasbourg – GRAND EST, Strasbourg

Accédez à une formation en alternance dans le transport et la logistique avec le GEIQ Mobilités Mardi 16 juin, 14h00 Strasbourg – GRAND EST European Collectivity of Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-16T14:00:00+02:00 – 2026-06-16T15:15:00+02:00

Vous avez un projet de formation en alternance dans le transport et la logistique Les GEIQ mobilités vous permettent de vous former aux métiers et d’intégrer des entreprises pour un emploi durable par la suite.

Cette action se déroule à distance et elle est accessible à toutes et tous. Suite à votre inscription, cliquer sur le lien de connexion à la visioconférence disponible dans le mail de confirmation de votre rendez-vous. Connectez vous à l’heure, l’accès à la visio ne sera plus possible au

Strasbourg – GRAND EST 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre European Collectivity of Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/639962 »}]

Vous avez un projet de formation en alternance dans le transport et la logistique Les GEIQ mobilités vous permettent de vous former aux métiers et d’intégrer des entreprises pour un emploi durable par Métiers du transport et de la logistique Découverte secteur / métier