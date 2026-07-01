Accès autonome sur réservation pour les personnes certifiées, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Accès autonome sur réservation pour les personnes certifiées 4 juillet – 26 septembre, certains samedis EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T14:00:00+02:00 – 2026-07-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T18:00:00+02:00

Présentation

Si vous avez besoin d’utiliser l’une des machines du FabLab (imprimante 3D, découpeuses, brodeuse, presse) pour votre projet, vous avez la possibilité de la réserver à l’avance.

Conditions : avoir accepté la charte du Martigues’FabLab et être certifié sur la machine.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. numérique certification

EPN Martigues