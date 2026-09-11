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Accompagnement de la ménopause, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles · Saint-Médard-en-Jalles

Accompagnement de la ménopause, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles
Adresse
place de la République Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Réservation conseillée

Accompagnement de la ménopause Samedi 21 novembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00

Des outils pour être à l’écoute de son corps et faciliter cette transition de vie.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]
En partenariat avec Muriel Camus, conseillère en hygiène de vie

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