Accompagnement de la ménopause, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Accompagnement de la ménopause Samedi 21 novembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00

Fin : 2026-11-21T15:00:00+01:00 – 2026-11-21T17:00:00+01:00

Des outils pour être à l’écoute de son corps et faciliter cette transition de vie.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 18 50 »}]

En partenariat avec Muriel Camus, conseillère en hygiène de vie