Accompagnement numérique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais
Accompagnement numérique Médiathèque intercommunale Les Voyageurs Mareuil-sur-Lay-Dissais mardi 5 mai 2026.
Mareuil-sur-Lay-Dissais
Accompagnement numérique
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 16:00:00
fin : 2026-05-05 17:30:00
Date(s) :
2026-05-05 2026-06-02
Votre médiathèque Les voyageurs vous propose une permanence mensuelle autour du numérique !
Sarah, conseillère numérique de la mairie de Mareuil-sur-Lay-Dissais sera présente pour vous proposer une assistance concernant la prise en main de vos outils numériques (smartphone, ordinateur, tablette), la gestion de vos mails et de vos photos, l’utilisation d’Internet, repérer des arnaques en ligne et autres besoins.
Tous les 1ers mardis du mois Permanence de 16h à 17h30.
Sans inscription, entrée libre. Tout public. .
Médiathèque intercommunale Les Voyageurs 2bis rue du Lay Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 28 14 20 14 a.picoron@sudvendeelittoral.fr
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Your Les voyageurs media library offers a monthly digital library!
L’événement Accompagnement numérique Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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