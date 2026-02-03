Pêche du Carnassiers en Float tube Mareuil-sur-Lay-Dissais
Pêche du Carnassiers en Float tube Mareuil-sur-Lay-Dissais mercredi 6 mai 2026.
Pêche du Carnassiers en Float tube
Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée
Tarif : 40 – 40 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 08:30:00
fin : 2026-05-06 13:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Sortie découverte et perfectionnement pêche du carnassiers aux leurres en Float Tube
J’accompagne les jeunes dans la découverte du Float tube à la recherche du carnassiers avec la technique des leurre souples ou durs ou métalliques
Apprendre a maitriser le float tube
Approche spécifique du matériels les cannes, les leurres, nœuds fluoro tresse,
Minimum 2 personnes. Maximum 4 personnes. Tarif dégressif.
Carte de pêche et matériels fournis.
Prévoir vêtements adaptés a la météo casquette, chaussettes hautes.
Annulation ou report en cas de mauvaise météo. .
Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 22 38 migne.peche85@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Float Tube lure fishing for carnivorous fish: discovery and improvement outing
L’événement Pêche du Carnassiers en Float tube Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud