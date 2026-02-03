Pêche du Carnassiers en Float tube

Mareuil-sur-Lay-Dissais Vendée

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 08:30:00

fin : 2026-05-06 13:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Sortie découverte et perfectionnement pêche du carnassiers aux leurres en Float Tube

J’accompagne les jeunes dans la découverte du Float tube à la recherche du carnassiers avec la technique des leurre souples ou durs ou métalliques

Apprendre a maitriser le float tube

Approche spécifique du matériels les cannes, les leurres, nœuds fluoro tresse,

Minimum 2 personnes. Maximum 4 personnes. Tarif dégressif.

Carte de pêche et matériels fournis.

Prévoir vêtements adaptés a la météo casquette, chaussettes hautes.

Annulation ou report en cas de mauvaise météo. .

Mareuil-sur-Lay-Dissais 85320 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 28 22 38 migne.peche85@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Float Tube lure fishing for carnivorous fish: discovery and improvement outing

L’événement Pêche du Carnassiers en Float tube Mareuil-sur-Lay-Dissais a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud